Украинские консулы сегодня посетили в Краснодарском СИЗО незаконно задержанного российскими силовиками на территории Беларуси украинца Павла Гриба. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Наши консулы посетили сегодня П.Гриба», – написала она.

При этом, по информации спикера МИД, российская сторона не предоставила разрешение на обследование Гриба украинскими врачами. «Требуем обеспечить доступ врачей», – отметила она

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября.

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.