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В следующем году расходы государственного бюджета Украины на дорожную инфраструктуру составят 44 млрд гривен, что на 11,8 млрд гривен больше, чем в этом году. Это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на 2018 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В частности, поступления в государственный Дорожного фонда должны составить 32,6 млрд грн с возможностью увеличения при перевыполнении поступлений от таможенных платежей.

Из госбюджета будет выделено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон 4 млрд гривен. Еще 2 млрд гривен предусмотрено в общем фонде госбюджета на следующий год на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Также 357,6 млн гривен выделено на реализацию государственного инвестиционного проекта «Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области».

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год
ForUm

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