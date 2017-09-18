В следующем году расходы государственного бюджета Украины на дорожную инфраструктуру составят 44 млрд гривен, что на 11,8 млрд гривен больше, чем в этом году. Это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на 2018 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В частности, поступления в государственный Дорожного фонда должны составить 32,6 млрд грн с возможностью увеличения при перевыполнении поступлений от таможенных платежей.

Из госбюджета будет выделено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон 4 млрд гривен. Еще 2 млрд гривен предусмотрено в общем фонде госбюджета на следующий год на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Также 357,6 млн гривен выделено на реализацию государственного инвестиционного проекта «Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области».

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.