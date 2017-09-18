Наука микология доказывает: всем грибным рекордам есть простое объяснение – изменения климата. Однако народные поверья не перепрешь

Признаю, тихая охота – моя слабость. И выполнять именно это редакционное задание, в то время, когда социальные сети изобилуют грибным хвастовством – в «обнимку» с корзинами, ведрами, мисками и просто фотографиями с кучами грибов, было ой как непросто. Не говоря о том, что даже на работу ходить приходилось мимо бабушек с шариками здоровенных белых грибов и уже почищенных маслят, выставленных на продажу. В Украине начался грибной сезон...

Собственно, началась его долгожданная третья осенняя «волна». При этом съедобные грибы в лесах сыпанули настолько дружно и обильно, что люди, переполненные эмоциями, снова заговорили об аномалии и связанных с ней поверьях. Голодная зима, война, гробы (тьфу-тьфу-тьфу!)... Признаюсь, я сама в дневнике со времен Майдана храню вырезку из газеты, датированную октябрем 2013-го года - с «пророческим» фото семьи каких-то Мартыщуков с Тернопольщины, которые за один день насобирали в карпатских лесах на Верховине аж 112 кг боровиков. И соответствующими комментариями гуцульских мольфаров к этой обычной для тех краев новости.

Сегодня, листая страницы дневника и натыкаясь на это фото, действительно можно поверить в самые фантастические пророчества и совпадения. К тому же, когда война таки началась, грибные сезоны 2014-2015 годов в окрестностях Киева, по моим собственным наблюдениям, оказались провальными – летняя пора была слишком сухой и жаркой, осени либо совсем сухие, либо холодные. Следовательно, в домашних запасах, как говорят, ни ножки, ни шляпки.

И вот осень-2017. Коллега – еще тот фанат тихой охоты, рванул в отпуск, и судя по всему, попал в самый водоворот «грибных» событий. Мне же повезло пока что наблюдать за успехами грибников-любителей только с экрана своего компьютера. И искать ответ на вопрос: действительно ли нынешнее грибное «наводнение» - признак отдохнувших за прошлые годы грибниц? И почему в народной памяти закрепились верования о том, что чрезвычайные урожаи – это «к войне»? Ведь единственный исторически подтвержденный факт о «грибном нашествии» на территории бывшего СССР, которое предшествовало войне, содержится в русском сборнике «Спустя полвека. Народные рассказы о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», составленном еще в 1994 году. Разве с тех пор подобных урожаев не было?

Да, в Украине уже в наши дни в «передмайданном» 2012 году осень была сенсационно грибной, настолько, что даже «старожилы лет двадцать не помнят», и так же в июне «гибридно-военного» 2016-го под Киевом грибы косой косили. А в Карпатах – основном грибном регионе Украины, так подобные «рекорды» вообще почти никогда не прекращаются.

Поэтому мы и обратились к специалистам. В ответ на наши вопросы Татьяна Андрианова, и.о. отдела микологии института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины объяснила

Урожайность грибов: от чего это зависит?

- Именно специального исследования колебаний урожайности тех или иных видов грибов наш институт не проводит, мы ведем фундаментальные исследования в области разнообразия, биологии, культивирования грибов. Но из собственного опыта скажу, что в целом людям часто так кажется, как будто вот именно в этот или тот год грибной сезон был рекордным по всей Украине. Просто страна имеет большую территорию, и люди посещают различную местность, где грибов бывает больше или меньше, а их массовое появление зависит чаще всего от определенных благоприятных климатических условий – температурного и водного режима, поступления питательных веществ.

Тепло и влага - это главные факторы развития большого количества плодовых тел грибов. Например, я помню в начале 2000-ных годов в одной из экспедиций по Донецкой и Луганской областям в сосновом лесу мы наблюдали просто невероятное количество красных мухоморов. Даже мы, микологи, удивились, когда увидели такое необычное явление.

Кроме того, мы все помним рекордный урожай различных видов грибов на Киевщине в 2012 году, когда были благоприятные условия для их развития – достаточно влаги и спад высоких температур после жарких дней. А в Карпатских горах обычно всегда летом сыро и преобладают умеренные температуры, поэтому и считается этот край грибным.

Отмечу, что для грибов характерны волны развития. Иногда в течение одного-двух лет можно не наблюдать массового плодоношения определенного вида гриба, а на 3-4-й годы видим очень большие урожаи. Однако такое явление характерно и для многих других организмов, в том числе и для плодовых деревьев. Те же яблони – год-два «родят», потом могут год «отдыхать», когда их урожайность падает.

Периодичность появления большого количества шляпочных грибов (образуют тела в виде шляпки) – тоже вполне естественный процесс. Он зависит от многих факторов - других микроскопических организмов и грибов, которые живут в почве и могут поражать грибницу, антропогенных факторов и климатических условий, которые влияют на состояние почв, растений и тому подобное. То есть на интенсивность плодоношения всегда влияет стечение нескольких обстоятельств, вследствие чего грибница получает меньшее или большее количество питательных веществ.

Нужно понимать, что массовое плодоношение – это своего рода истощение грибницы. Поэтому даже в одном и том же грибном месте, где «проживает» разветвленная грибница, природные и климатические факторы никогда не совпадают настолько, чтобы она постоянно производила постоянное количество плодовых тел. Жара часто выступает стрессом для растений и грибов, и может быть пусковым механизмом для несвоевременного цветения деревьев, массового развития плодовых тел грибов.

То, что мы видим в последние десятилетия, время от времени вроде бы рекордные урожаи грибов – это, в первую очередь, последствия изменения климата. В Украине он глобально «потеплел» примерно на 1-2 градуса С. Произошли фенологические изменения типового лета – оно наступает чуть раньше и продолжается тоже дольше, до конца сентября. Вы же помните, что наша страна расположена в зоне умеренно-континентального климата. Так вот признаков «континентальности» у нас в последнее время действительно стало больше – увеличилась амплитуда температурных колебаний в течение одного сезона, часто случается резкая смена погодных условий. При таких обстоятельствах изменяются и циклы развития грибов.

Ну, и конечно, наука совершенно не подтверждает и даже не пытается объяснять всевозможные народные «грибные» приметы. Климат и экология – вот главные факторы всех вероятных ситуаций с теми или другими грибными урожаями.

Должна также предупредить граждан об опасности злоупотребления грибов в пищу. Это, во-первых, тяжелый продукт для человеческой системы пищеварения. Во-вторых, наши исследования подтверждают – грибы способны чрезвычайно быстро, как губка, накапливать ядовитые вещества из окружающей среды и почвы. Поэтому для тихой охоты выбирайте исключительно экологически чистые районы. Не собирайте грибы даже на расстоянии 10-20 км от экологически вредного или токсичного производства. И обязательно придерживайтесь рекомендуемых правил кулинарной обработки.

Забудьте «варить с луком, выпить 100 гр. перед употреблением». Мифы не спасут!

Но сколько не предупреждай - ежегодно тихая грибная охота собирает свои жертвы. По данным Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в Киеве всего лишь за одни сутки нынешнего сентября госпитализировано шесть человек, которые отравились грибами. Несмотря на то, что лето этого года было неблагоприятным для грибников, за 8 месяцев 2017 года уже зарегистрировано 40 случаев грибных отравлений (44 отравленных, из них 5 умерли).

В 2015 году было 97 (пострадавших 148 человек, 17 умерли). А вот в 2016 году было зарегистрировано аж 237 случаев пищевых отравлений с количеством пострадавших 379 человек (из них 30 летальных).

Получается, за этой скупой статистикой тоже просматриваются «антирекорды».

Для того, чтобы избежать отравлений грибами, нужно строго придерживаться четких правил. Если есть хоть малейшее сомнение в цвете, форме, запахе, видовой принадлежности – оставьте гриб там, где взяли. Полюбуйтесь на него, сфотографируйтесь с ним, запишите его характеристики. Затем подробно изучите в литературе и с опытными людьми, а лучше специалистами. А эти все советы «варить с луком... выпить 100 гр. перед употреблением...» - забудьте. Это все мифы! Важное правило – грибы должны быть обработаны в течение нескольких часов после сбора – их свежие «тела» очень не устойчивы к хранению и способны быстро портиться.