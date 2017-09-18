Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил наличие консультаций относительно объединения в общую партию «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко».

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

«Такие разговоры идут. Также известно, что никакого решения по этому поводу не принято. Это все, что могу сказать», - заявил Парубий, сообщает «Украинская правда».

Глава парламента добавил, что в случае, если удастся договориться об объединении - состоится специальный брифинг.

«Если произойдет объединение, тогда мы выйдем на брифинг», - отметил он.

Премьер Владимир Гройсман прокомментировал возможность объединения партий Народный фронт и Блока Петра Порошенко.

Отвечая на вопрос «Украинской правды», каковы шансы на создание партии власти, Гройсман сказал: «В политической палитре наверняка будут происходить определенные процессы. Но задача - чтобы на следующих очередных выборах к власти пришли люди, способные делать изменения. Мне тоже надоело, что все всем все обещают, и никто ничего не делает».

Премьер утверждает, что его правительство пытается не давать пустых обещаний и готово работать дальше над реформами.

«Я готов работать на результат. Нужна ли для этого мощная политическая сила? Однозначно. Но пока наша коалиция БПП и НФ является основой изменений, которые воплощает наше правительство», - сказал Гройсман.

Напомним, по данным СМИ, уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.