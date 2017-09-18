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Антимонопольный комитет оштрафовал почти на 20 млн грн мобильного оператора ООО «Лайфселл» за ложную информацию о тарификации звонков. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

 «Антимонопольный комитет принял решение по делу против ответчика ООО «Лайфселл» по коммуникации условий тарификации звонков (статья 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»). Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация «посекундная». Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой начавшейся минуты», - написал он в Facebook.

Оператор оштрафован на 19466840 грн.

«Лайфселл» - оператор мобильной связи в Украине, основанный в 2005 году. В 91 городе Украины работают 6 центров обслуживания абонентов и 190 эксклюзивных магазинов lifecell. Оператор предоставляет услуги роуминга в сетях 468 партнеров в 196 странах мира.
ForUm

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