также в разделеПроисшествия
На Закарпатье сгорела база отдыха 37
На Киевщине во время движения сгорел локомотив поезда 29
По западным областям Украины пронеслась буря 84
АТО: Боевики начали применять артиллерию, ранен один военный 23
Пожар в одесской «Виктории»: среди версий произошедшего – поджог 54
Трагедия в одесском лагере: на месте пожара нашли останки третьей девочки 130
Пожар в одесском лагере: В здании не сработала сигнализация 44
Обнародованы фото сгоревшего здания одесского лагеря 91
В Одессе на пожаре в детском лагере погибли двое детей 60
На Харьковщине пассажирский поезд протаранил грузовик, есть пострадавшие 47
В Харькове «Мерседес» врезался в столб, погибли трое иностранцев 64
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 39
Ситуация в зоне АТО обострилась: возле шахты Бутовка погиб 1 военный, 2 – ранены 62
В Винницкой области мужчина погиб от удара лопасти вертолета 49
В Одессе мужчина в ходе конфликта взорвал гранату, есть пострадавшие 45
В зоне АТО ранен военный 87
В Одесской области вандалы сожгли стенд мемориала воинам АТО 119
В Запорожье возле офисного здания прогремел взрыв 59

Следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ разоблачили при получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление сотрудники полиции, требуя систематическое предоставление взятки за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.

Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3 тыс. и 5 тыс. грн.

Во время второй передачи средств полицейский пытался скрыться от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщения о подозрении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги