Следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ разоблачили при получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление сотрудники полиции, требуя систематическое предоставление взятки за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.

Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3 тыс. и 5 тыс. грн.

Во время второй передачи средств полицейский пытался скрыться от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщения о подозрении.