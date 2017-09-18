Партия «Оппозиционный блок» предает своих избирателей, когда ее народные депутаты вместе с фракциями власти голосуют за антинародные реформы. Такое мнение в интервью СМИ выразил народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Представители фракции «Оппоблока» предали своих избирателей, когда проголосовали вместе с фракциями власти за передачу судебной власти в руки президенту. Сегодня «недокоалиция», у которой нет 226 голосов, активно использует голоса «Оппоблока», рассчитывает на них. Если они поднимут руки еще и в поддержку правительственного пакета антинародных реформ – значит, они окончательно продались и предали своих избирателей, они теряют право называться оппозиционерами», – заявил Рабинович.

По мнению политика, действия депутатов в Верховной Раде нельзя назвать «народными» и то, чем занимается сейчас власть – это «разрушение страны», в котором формально оппозиционная фракция активно власти помогает.

«Давайте посмотрим на судебную реформу, за которую дружно проголосовали три фракции – «Народный фронт», БПП и «Оппоблок». Эта реформа передает абсолютные и драконовские полномочия в руки президенту, она позволяет судьям пожизненно получать по 120 тысяч гривен и так далее. Даже все те, кто когда-то поддерживал власть, не проголосовали за такую убийственную реформу. А «Оппозиционный блок» уже полностью дискредитировал себя этим голосованием, предал избирателей!» – констатировал народный депутат.

Он также выразил негодование из-за предвзятого освещения принадлежащим депутату от «Оппоблока» Сергею Левочкину телеканалом «Интер» акции протеста под Национальным банком, которую проводит партия «За життя».

«Журналисты одного из сайтов уже присудили «Оппозиционному блоку» титул «Золотая миска» за преданность хозяину. Это очень метко, и я поражаюсь «Оппоблоку» все дальше и больше. Когда телеканал Левочкина «Интер», показал огромный сюжет о том, что вместе с нами под Нацбанк вышли какие-то люди, которых он назвал нищими, дурно пахнущими и так далее, то мне стало очень обидно за этих людей... А кто именно обобрал их – и построил себе виллы во Франции? Кто годами обворовывал страну, а потом цинично обвалил банковскую систему, отчего сгорели вклады людей? Это все большой обман: когда ты провозглашаешь себя оппозиционером, а сам тихонько и подковерно согласуешь действия с властью!» – резюмировал Рабинович.