Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в ходе комплекса мер по защите критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере совместно с Департаментом Интерпола и Европола Нацполиции задержали злоумышленника, который обвиняется в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 млн гривен из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 миллионов гривен рефинансирования Нацбанка. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник заключил от имени банка ряд фиктивных сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности.

После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн гривен.

Делец был объявлен в розыск, более трех лет ему удавалось скрываться от органов досудебного следствия.

Сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками задержали злоумышленника на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.