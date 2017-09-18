Российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных «Миротворца».
Об этом сообщается на сайте проекта.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма, поддержка пропагандистских мероприятий в аннексированном Крыму», - объяснили решение авторы проекта.
Марат Башаров – российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012).
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