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Российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных «Миротворца».

Об этом сообщается на сайте проекта.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма, поддержка пропагандистских мероприятий в аннексированном Крыму», - объяснили решение авторы проекта.

Марат Башаров – российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012).

 
ForUm

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