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Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все учебные заведения и детские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы столицы.

«Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения», - отметил Кличко.

Отмечается, что проверка начнется с понедельника, 18 сентября, и должна быть проведена в сжатые сроки.

«Случившееся в Одессе – страшная трагедия, которую можно было предотвратить», - резюмировал мэр.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.  

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).  

 
ForUm

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