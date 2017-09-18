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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 31 раз нарушили перемирие, в ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 14 раз открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.  

«В результате боевых действий один украинский военный получил ранения», - говорится в сводке.

Уже традиционно было горячо вечером и ночью в районе авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали наши опорные пункты. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21:00 боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому, а из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки.

На приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы – дважды у Водяного.

 
ForUm

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