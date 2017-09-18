США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН на Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе».

«Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом, - продолжил Небензя. - Я могу только предположить, что Президент Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тему будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся».

«Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами», - пояснил российский постпред.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом. «Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», - сказал он.

Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии на Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром Сергеем Лавровым», - сообщил Небензя.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН стоит привлечь только на линии столкновения на Донбассе и согласовать их с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали издевательством.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.