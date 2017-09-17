Через 2 часа после окончания встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с родителями детей, отдыхавших в «Виктории», аналогичную встречу решил провести губернатор Одесской области.

В ходе встречи с губернатором Максимом Степановым между общественниками и родителями погибших детей возник скандал. Из-за того, что они мешали друг другу задавать вопросы, сообщают Известия в Украине.

В определенный момент вспыхнула ругань, и родители встали со словами, что здесь нет никакого конструктива, а также что некоторые общественники пришли просто, чтобы пропиариться на чужом горе. Семьи с криками покинули зал.