В воскресенье, 17 сентября, состоялась встреча мэра Одессы Геннадия Труханова с семьями детей, которые отдыхали в лагере «Виктория». Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября в лагере произошёл пожар, который унес жизни троих воспитанников.

«Это страшное горе не только для родителей, но для всей Одессы. Никакие слова не смогут восполнить эту утрату. Поэтому мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы оказать всю необходимую помощь», сказал городской голова, передает пресс-служба мэра.

Труханов пообещал максимальную и всестороннюю поддержку семьям погибших детей. Также мэр сообщил, что виновные в трагедии должны понести самое суровое наказание.

«Надеюсь, что следствие как можно скорее расставит все на свои места. Даст ответы на все вопросы. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», - подчеркнул он, сообщают Известия в Украине.

В ходе общения с мэром родители сообщили, что не хотят никаких спекуляций на этой теме. И пока идет следствие, необходимо, в первую очередь, помочь семьям.

По словам городского головы, в помощь людям будут выделены средства в размере:

По 200 тыс. грн - семьям, в которых погибли дети;

По 100 тыс. грн - семьям, дети из которых находятся на стационарном лечении;

По 20 тыс. грн - семьям, дети из которых находились на момент пожара в «Виктории»

«Вчера на Думской площади пытались смешать горе с политикой, устроили беспорядки! Мы категорически против этого!», - заявил представитель родительского комитета Роман Терещук.

В субботу на Думской площади собралась группа активистов, которые попытались устроить столкновения и беспорядки. В ход силовиками были пущены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отметим, что анонсировали митинг сотрудники компании «Кадорр» - соответствующая информация находится в профилях в фейсбуке. Беспорядки проходили на фоне объявленного в Одессе в связи трагедией двухдневного траура.