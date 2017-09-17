Президент Петр Порошенко подписал указ №278/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

СНБО поручил Кабмину предусмотреть в проекте закона о госбюджете расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн гривен, в том числе не менее 158 997,3 млн гривен – из общего фонда госбюджета, 6 375,0 млн гривен – из спецфонда госбюджета.

В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 81 689,2 млн гривен, а за счет средств специфонда – в объеме 1 625,3 млн гривен.

В 2018 году должно быть предусмотрено финансирование Нацгвардии за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 10 354,0 млн гривен, за счет средств специального фонда - в объеме 739,0 млн гривен.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Нацполиции в объеме 24 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда госбюджета.

Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн гривен за счет средств общего фонда госбюджета и 33,2 млн – за счет средств спецфонда. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда госбюджета 2018 года.

На финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен – за счет средств спецфонда.

Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года в объеме 0,5% от валового внутреннего продукта (но не менее 6,0 млрд гривен) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, который определен Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 14 марта 2016 № 92.

Кабинет министров также должен планировать ежегодно расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет специального фонда госбюджета в соответствии с поданными ими обоснованными предложениями.

Начиная с 2018 года правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, которые обеспечили такие поступления.

Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы и представить на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Кабмин должен рассмотреть до 1 ноября 2017 вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и членов их семей.

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.