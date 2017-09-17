Украина никоим образом не нарушает права национальных меньшинств в новой редакции закона об образовании, критика же этого закона со стороны ряда стран связана с «политическими моментами».

Такое заявление во время форума Ялтинской Европейской Стратегии сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Европейская правда.

«Нынешняя критика – это критика не самого закона, а его трактовок и иллюзий. Мы никоим образом не нарушили своих обязательств и готовы доказывать эту позицию. Мы уже неоднократно доносили свое мнение нашим партнерам, и Венгрии, и Румынии, сейчас к ним еще присоединилась Болгария, и другим – языковым законом мы не забираем время обучения на языках меньшинств. Наоборот – мы только добавляем преподавания на украинском языке», - пояснил министр.

«Мы последовательны в защите прав меньшинств, которые являются нашими гражданами. Но одновременно мы должны способствовать, чтобы эти школьники впоследствии смогли вступить в институты и сделать карьеру, подчеркну, именно в Украине. Нас обвиняют - мы убираем преподавания биологии языках меньшинств. Это не так, но одновременно выпускники должны знать эту терминологию украинский», - добавил Климкин.

«На последней встрече министров иностранных дел я донес эту позицию своим коллегам. Мы готовы к дискуссиям, посмотрим – готовы ли наши партнеры к ней. Ведь часто эти опасения были вызваны недоразумением, а иногда и некоторыми политическими моментами», - резюмировал министр.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.