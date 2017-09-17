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Министерство внутренних дел Украины гарантирует объективное расследование трагических событий в Одессе и призывает политиков не спекулировать на гибели детей.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«МВД выражает соболезнования семьям детей, которые трагически погибли во время пожара в детском лагере «Виктория» Одессы. МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.

«В то же время мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое – детей», - добавили в ведомстве.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В ГосЧс заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.
ForUm

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