Расследование дела о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе не продвигается, поскольку осужденный за убийство журналиста экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач не дает никаких показаний.

Об этом сообщил Украинской правде генпрокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции YES.

«Расследование продвигается плохо, потому что Конституционный суд запретил признавать «пленки Мельниченко» в качестве доказательств, а также потому, что Пукач не дает никаких показаний на тех, кто давал ему приказ», - заявил Луценко.

«У меня было несколько попыток получить показания от Пукача... Он категорически отказывается общаться и говорит о фантастических версиях. Вообще складывается впечатление, что у него есть проблемы со здоровьем», - добавил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что поиски через документальные факты «достаточно затруднены скроком» (давности).

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе в марте 2016 года в Киеве.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные улики.