В Киеве сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили мошенников, которые на аферах с землей обманули иностранных бизнесменов на 500 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киева столичными правоохранителями разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под предлогом продажи земельных участков в живописных местах Киевской, Львовской и Черкасской областей обманули гражданина Саудовской Аравии почти 500 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

Организатором преступления оказался 37-летний уроженец Королевства Марокко, а его соучастниками – четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей.

Указанные лица почти три года вводили в заблуждение иностранного бизнесмена, который подыскивал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха.

Для придания своим действиям правдоподобия каждый из участников преступной группы выполнял в схеме обусловленную роль (нотариусов или владельцев земельных участков). Кроме того, злоумышленники использовали поддельные правоустанавливающие документы, чтобы убедить иностранца в подлинности и законности своих действий.

По результатам проведенного досудебного следствия, организатор преступления был задержан во время получения от потерпевшего денежных средств в качестве оплаты за очередной земельный участок.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

С еще четырьмя соисполнителями преступления проводятся следственные действия.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения с учетом роли каждого из них в совершении мошеннических действий.