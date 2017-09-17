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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре.  Об этом Волкер сообщил 16 сентября после конференции YES в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.

«Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым, – это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии», - сообщил Волкер. 

Также он напомнил, что Россия «на бумаге» подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.

Напомним, предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась в Минске 21 августа.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.

Спецпредставитель США отметил, что РФ хочет заморозить конфликт на Донбассе. 
ForUm

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