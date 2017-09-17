Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре. Об этом Волкер сообщил 16 сентября после конференции YES в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.
«Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым, – это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии», - сообщил Волкер.
Также он напомнил, что Россия «на бумаге» подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.
Напомним, предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась в Минске 21 августа.
Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.
Спецпредставитель США отметил, что РФ хочет заморозить конфликт на Донбассе.
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