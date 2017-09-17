В Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм «Мария». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на центр предупреждения ураганов США.

Отмечается, что шторм в данный момент продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 км/ч.

Помимо этого метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма. По данным центра, в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели «Мария» может достичь Виргинских островов и Пуэрто-Рико.

Напмним, количество людей, погибших в результате урагана «Ирма» в Карибском бассейне и на юго-востоке США, достигло 81 человека, а число жертв урагана «Харви» – 60.