также в разделеМир
Полиция задержала двух подозреваемых в теракте в Лондоне 33
Ученые идентифицировали существо, вынесенное на побережье в Техасе 133
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Лондоне 46
В результате теракта в лондонском метро пострадали 18 человек 35
Полиция Лондона считает взрыв в метро терактом 45
В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 56
Совбез ООН собирается на заседание из-за КНДР 40
Жидкие коты и дудка от храпа: названы лауреаты Шнобеля-2017 97
В РФ разбился стратегический бомбардировщик 224
КНДР снова запустила ракету над Японией 56
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2» 127
Еврокомиссия: ЕС не нужен «Северный поток-2» 150
Количество жертв «Ирмы» превысило 80 человек 42
США на фоне учений «Запад-2017» перебросили в Польшу танки и гаубицы 62
«Харви» выбросил на побережье Техаса неизвестное существо 450
Focus объяснил слова про «собаку Путина» 184
Президентом Сингапура впервые стала женщина 51
КНДР в ответ на санкции пригрозила развивать ракетно-ядерную программу 77

В Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм «Мария». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на  центр предупреждения ураганов США.

Отмечается, что шторм в данный момент продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 км/ч.

Помимо этого метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма. По данным центра, в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели «Мария» может достичь Виргинских островов и Пуэрто-Рико.

Напмним, количество людей, погибших в результате урагана «Ирма» в Карибском бассейне и на юго-востоке США, достигло 81 человека, а число жертв урагана «Харви» –   60.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги