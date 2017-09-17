Предложение России о введении миротворцев на Донбасс в дальнейшем разделит Украину, а не решит конфликт. Об этом во время форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает 112 Украина.

«Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в «нормандском формате» со США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему», - отметил он.

При этом Волкер добавил, что сам факт предложения о введении миротворцев интересный и его нужно изучить.

«Если мы сможем прийти к моменту обсуждения международной силы для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу – это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности», - сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение — интересная идея, но она не означает снятия санкций с России.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН стоит привлечь только на линии столкновения на Донбассе и согласовать их с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали издевательством.