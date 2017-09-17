На Донбассе возле Новоградовки упал беспилотник – «Орлан-10» российского производства.

Как сообщает пресс-центр АТО, беспилотник упал сам, из-за технического сбоя системы.

«Разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие под названием «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель – российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет», - заявили в пресс-центре.

Этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

Отмечается, что эти беспилотники несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 на операцию.

«Если в группе три летательных аппарата, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй – это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий – ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5-5 км и более). Чаще в группе два аппарата – разведчик и ретранслятор. Вероятно, что в группах из двух БПЛА на разведчике установлено дополнительное оборудование для создания активных шумовых помех», - пояснили в штабе.

По классификации «Орлан-10» относится к оперативно-тактическому, малого радиуса действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляется с парашютом, для демпфирования удара при приземлении применяется пневматический надувается буфер.