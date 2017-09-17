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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован за пересечение границы Украины с нарушением порядка.

Об этом Луценко заявил 16 сентября на конференции YES в Киеве, передает Украинская правда.

«Я как генеральный прокурор заявляю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», - заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что те, кто «переправлял Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы».

«Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть 7 лет. Чтобы все политики запомнили – можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу», - добавил Луценко.

«Поэтому в этом деле – криминал, во всем остальном – штраф и суд», - подытожил он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. 

 

 
ForUm

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