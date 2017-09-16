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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что его зависимость от Президента Петра Порошенко преувеличена.

Об этом он сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве, передает УНИАН.

«Они преувеличивают мою зависимость», - подчеркнул премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания.

В то же время он подчеркнул необходимость объединения всех ветвей власти.

«Вообще некорректная постановка вопроса, когда кто-то говорит о том, кто чей человек. Мы должны говорить о ценностях, о взглядах и о реальных делах. Я думаю, что за этот год нам есть о чем сказать. Но на самом деле наши действия в будущем будут говорить тоже о том, кто на что способен, и у кого есть возможности что-то изменить. Но главное, чтобы сегодня в этот, возможно, исторический момент, все были объединены: и президент, и парламент, и правительство. Нам нечего делить, нам нужно бороться не за власть, а нам нужно бороться за страну», - добавил Гройсман.

 
ForUm

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