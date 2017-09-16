За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 30 раз нарушили перемирие. На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба.

«9 раз враг применял минометы калибра 82 миллиметра. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения», - говорится в сводке.

С донецкого и мариупольского направлений активность врага перешла на луганское.

Так, после 18:00 боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. Во время еще 2 минометных обстрелов наших позиций у этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра. Украинские военные открывали ответный огонь. В результате этого противостояния около 23:00 получил ранения один военнослужащий.

Также вечером НВФ выпустили 35 82-миллиметровых мин по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского.

На донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. Также под минометным обстрелом противника оказались опорные пункты сил АТО у Песков, а враждебные гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования с миномета и гранатометов били по позициям у Водяного.