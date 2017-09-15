Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев просит президента УЕФА Александра Чеферина проверить легитимность избрания Григория Суркиса вице-президентом и членом Исполкома УЕФА в 2015 году.

Журавлев направил в Союз европейских футбольных ассоциаций соответствующее письмо, сообщает 24 канал.

В нем президент ФФМ отмечает, что в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.

Журавлев просит проверить легитимность избрания Суркиса на эти должности, и в случае выявления фальсификации документов, посодействовать в отзыве его с этих должностей.

Также Журавлев в эфире программы «Большой футбол» высказал свою позицию относительно заявлений Григория Суркиса по вопросу проведения матчей в Мариуполе.

«Безусловно, меня очень удивляет позиция руководства «Динамо». Лично я не могу это назвать иначе как сепаратизмом. Пусть делают выводы о позиции Григория Суркиса соответствующие службы: СБУ, генеральная прокуратура, национальная полиция. За всю историю АТО я не помню, чтобы хотя бы один раз руководство «Динамо» или, в частности, Григорий Михайлович как публичный человек и представитель Украины в УЕФА приехал и встретился с военнослужащими, участниками АТО.

Главный футбольный сепаратист для меня – безусловно – Григорий Суркис. Потому что, когда футбол объединяет нашу страну, Суркис пытается ее разъединить. Если он это пытается сделать, значит, это чистой воды сепаратист. Я уверен, что им руководит страна-агрессор, управляет из Москвы. Я рекомендую Григорию Михайловичу обратиться к Медведчуку, чтобы тот обратился к своему куму в Москве, и чтобы здесь эти все интриги прекратили», – заявил он.

«Украинская правда» получила доступ к письму Журавлеву от генерального директора ФФУ Юрия Записоцкого, в котором отмечается, что в ФФУ, действительно, нет данных относительно выдвижения Суркиса коллективными членами ФФУ или Исполкомом организации в период с 2014 года.

Отметим, что на конгрессе УЕФА в апреле 2017 года было принято решение, что в Исполком организации могут быть избраны только активные члены национальных ассоциаций (президент, вице-президент, генеральный секретарь). Григорий Суркис имеет только должность почетного президента ФФУ, а, следовательно, не сможет быть переизбран в Исполком УЕФА на следующих выборах.

Также стоит добавить, что каждый из вице-президентов УЕФА и членов Исполкома должны быть делегированы и представлять национальную футбольную ассоциацию.