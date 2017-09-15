также в разделеСпорт
Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА 28
Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе 31
«Шахтер» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов 110
«Динамо» засчитали техническое поражение в матче с «Мариуполем» 138
Свитолина стала третьей ракеткой мира 79
Усик нокаутировал Хука 156
Зозуля подписал контракт с испанским «Альбасете» 52
Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018 106
Сборная Украины обыграла команду Турции в отборе ЧМ-2018 159
Зозуля ушел из «Бетиса» 78
Ярмоленко подписал контракт с «Боруссией» 142
Мейвезер стал третьим спортсменом, заработавшим за карьеру более $1 миллиарда 100
Мейвезер выиграл «бой века» у МакГрегора 427
Украинских хоккеистов дисквалифицировали за «договорняк» 211
Беленюк признан лучшим борцом в мире 114
Шевченко поучаствует в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 44
Жданов прокомментировал хоккейный скандал 148
Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом 258

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев просит президента УЕФА Александра Чеферина проверить легитимность избрания Григория Суркиса вице-президентом и членом Исполкома УЕФА в 2015 году.

Журавлев направил в Союз европейских футбольных ассоциаций соответствующее письмо, сообщает 24 канал.

В нем президент ФФМ отмечает, что в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.

Журавлев просит проверить легитимность избрания Суркиса на эти должности, и в случае выявления фальсификации документов, посодействовать в отзыве его с этих должностей.

Также Журавлев в эфире программы «Большой футбол» высказал свою позицию относительно заявлений Григория Суркиса по вопросу проведения матчей в Мариуполе.

«Безусловно, меня очень удивляет позиция руководства «Динамо». Лично я не могу это назвать иначе как сепаратизмом. Пусть делают выводы о позиции Григория Суркиса соответствующие службы: СБУ, генеральная прокуратура, национальная полиция. За всю историю АТО я не помню, чтобы хотя бы один раз руководство «Динамо» или, в частности, Григорий Михайлович как публичный человек и представитель Украины в УЕФА приехал и встретился с военнослужащими, участниками АТО.

Главный футбольный сепаратист для меня – безусловно – Григорий Суркис. Потому что, когда футбол объединяет нашу страну, Суркис пытается ее разъединить. Если он это пытается сделать, значит, это чистой воды сепаратист. Я уверен, что им руководит страна-агрессор, управляет из Москвы. Я рекомендую Григорию Михайловичу обратиться к Медведчуку, чтобы тот обратился к своему куму в Москве, и чтобы здесь эти все интриги прекратили», – заявил он.

«Украинская правда» получила доступ к письму Журавлеву от генерального директора ФФУ Юрия Записоцкого, в котором отмечается, что в ФФУ, действительно, нет данных относительно выдвижения Суркиса коллективными членами ФФУ или Исполкомом организации в период с 2014 года.

Отметим, что на конгрессе УЕФА в апреле 2017 года было принято решение, что в Исполком организации могут быть избраны только активные члены национальных ассоциаций (президент, вице-президент, генеральный секретарь). Григорий Суркис имеет только должность почетного президента ФФУ, а, следовательно, не сможет быть переизбран в Исполком УЕФА на следующих выборах.

Также стоит добавить, что каждый из вице-президентов УЕФА и членов Исполкома должны быть делегированы и представлять национальную футбольную ассоциацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги