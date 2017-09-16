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Пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Бачевск» обнаружили старинную книгу начала XX века.

Как сообщает Госпогранслужба, при проведении проверки легкового автомобиля Renault Kangoo, на котором выезжал в Россию украинец, правоохранители в багажном отделении среди вещей обнаружили старинную книгу «Псалтирь», 1913 года выпуска.

Выявленная книга, которая, возможно, представляет историческую и культурную ценность, изъята в установленном порядке для проведения соответствующей экспертизы.

 
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