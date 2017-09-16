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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Петром Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает УНИАН.

В частности, он сообщил о программе мероприятий, в которых будет участвовать Трамп в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН. «В четверг президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины», - сказал Макмастер.

Отмечается, что Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы о миротворцах на Донбассе. 

Напомним, прошлая встреча Петра Порошенко и Дональна Трампа состоялась 20 июня
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