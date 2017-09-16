Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предотвратили попытку проведения в Киеве антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого «собрания матерей участников АТО».
«Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающиеся от украинского правосудия на территории России», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что для «массовки» организаторы наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны имитировать роль родственников участников антитеррористической операции. По замыслу кремлевских кураторов, «собрание» должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в Украине.
При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди «протестующих» не было.
Напомним, что неделю назад СБУ предупредила подобную фейковую акцию во Львове.
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