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Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предотвратили попытку проведения в Киеве антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого «собрания матерей участников АТО».

«Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающиеся от украинского правосудия на территории России», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для «массовки» организаторы наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны имитировать роль родственников участников антитеррористической операции. По замыслу кремлевских кураторов, «собрание» должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в Украине.

При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди «протестующих» не было.

Напомним, что неделю назад СБУ предупредила подобную фейковую акцию во Львове.
ForUm

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