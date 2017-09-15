В странах, которые обеспокоены новым законом об образовании в Украине в части языков обучения представителей национальных меньшинств, нет школ с изучением всех предметов на украинском языке.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании.

«Мы выявили, что ни в одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или изучении нескольких предметов на украинском языке», - приводит слова Гриневич УНИАН.

Министр подчеркнула, что практика, которую Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствует современной европейской практике.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины Гриневич проводила консультации с послами и дипломатическими представителями 11 стран. В частности, присутствовали дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси и других стран. Также на встречу пришли представители международных организаций.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция обратятся в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нового закона об образовании в Украине.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.