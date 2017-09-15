Комитет арбитров Федерации футбола Украины прекращает сотрудничество с Анатолием Жабченко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ФФУ.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения обращения рефери, которое он направил в адрес Комитета.

Напомним, Жабченко был включен в базу сайта «Миротворец». Арбитра обвиняли в том, что он ездил в Крым через Москву, незаконно пересекая границу Украины.

Отметим, что еще в июле Жабченко судил матч Лиги Европы, но так и не обслужил ни одного матча в новом сезоне УПЛ. Также Жабченко должен был обслуживать матч за Суперкубок Украины 2017, однако в последний момент его заменили.