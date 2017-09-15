Украина еще не направляла Совету безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проект резолюции о миротворцах на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

В ответе от 14 сентября указано, что АП еще не направляла в ООН украинский проект резолюции.

«По информации, предоставленной Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины, на данный момент Украина проводит консультации с международными партнерами относительно элементов возможной миссии ООН в Украине. Результаты проведенной работы будут обнародованы своевременно», - сказано в документе.

В то же время Министерство иностранных дел сообщило, что Украина в марте 2015 года направила в адрес генерального секретаря ООН и главы Совбеза ООН обращение Президента Петра Порошенко о разворачивании на территории Украины миротворческой миссии.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.