Россия не откажется от «гуманитарной помощи» самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР», но некоторое перераспределение «для упорядочивания» средств на эти цели происходит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что правительство РФ с 2019 года намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», - сказал Песков, сообщает ТАСС.

При этом представитель Кремля добавил, что «там идет определенное перераспределение, но вместе с тем, это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании».

Напомним, издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» могут с 2019 года не получить «гуманитарной поддержки» от РФ — эти ресурсы пустят на финансирование оккупированного Крыма и Калининградской области.