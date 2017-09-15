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Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон отметил важность проведения земельной реформы в Украине.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

«Земельная реформа остается важным элементом программы. Мы договорились, что нужно больше времени, чтобы принять правильное решение по этой важной теме», - сказал он.

«В течение последней четверти века я слышу от разных политиков, что земельная реформа в Украине невозможна. Это правда, что такая реформа требует времени и преимущества от нее ощущаются со временем. Но это не должно продолжаться 25 лет», - заявил заместитель главы МВФ.

«Мы видим возрождение сельского хозяйства, которое, очевидно, является сильной стороной Украины. Даже сельское хозяйство, которое было ориентировано на экспорт в Россию, было очень эффективно переориентировано на Запад. И этот потенциал гораздо больше», - отметил Липтон.

По его словам, эта реформа может быть реализована различными путями, существуют различные модели и примеры из разных стран.

«Важно то, чтобы земельная реформа вводилась, а не отсутствовала. Это не является требованием для последующего просмотра программы. Но сама идея, что Украина должна быть еще длительный период времени без земельной реформы, очень контрпродуктивна», - заявил он.

«Украина должна и может найти путь для публичных дебатов и достижения консенсуса, чтобы преодолеть отказ, прекращение и блокировку этой реформы. Опять же, в такой ситуации лучше действовать, чем ничего не делать», - подытожил Липтон.

Напомним, ранее премьер-министра Украины Владимир Гройсман заявил, что «никто не имеет права проводить земельную реформу через колено».

Президент Петр Порошенко пообещал «не выжимать» из Верховной Рады земельную реформу, но призвал народных депутатов принять законы, которые бы сняли опасения людей относительно продажи сельскохозяйственной земли.

МВФ согласился отложить земельную реформу в Украине.
ForUm

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