Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Кривого Рога Днепропетровской области, который воевал на стороне боевиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В период с июля 2014 по апрель 2015 обвиняемый по собственному желанию вступил в ряды боевиков, получив должность наводчика-оператора ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

По данным следствия, он воевал вблизи Снежного, Дмитровки, Шахтерска Донецкой области, а также города Красный Луч Луганской области.

Также в августе 2014 сообщник террористов участвовал в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных сил Украины в Иловайском и Дебальцевском котлах.

В 2016 году мужчина вернулся на территорию Украины и вступил в ряды ВСУ, где продолжил службу. В мае 2017 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористами и арестовали.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Артемовский районный суд Донецкой области.

Напомним, военнослужащий-контрактник одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне незаконных вооруженных формирований, задержали в мае текущего года.