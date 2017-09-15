Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сомневается, что деоккупация Крыма будет возможна уже в следующем году.

Так он прокомментировал слова Президента Петра Порошенко во время выступления на встрече Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве, сообщает 112 Украина.

«Это хороший призыв, но реальность совсем иная, противоположная. Но нужно, чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется, я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна», - считает Кучма.

Напомним, ранее Порошенко предложил идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. Он также выразил надежду на возвращение Крыма в 2018 году.