Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.

Президент Петр Порошенко предложил идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. Порошенко надеется, что в следующем году Крым будет возвращен под контроль Украины.

Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, двое получили ранения. За период «школьного перемирия» на Донбассе, которое началось 25 августа, более 4 тыс. раз нарушался режим тишины, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации, заявили в ОБСЕ.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

ГПУ купила 15 авто Toyota Corolla в самой дорогой комплектации.

Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» могут с 2019 года не получить «гуманитарной поддержки» от РФ — эти ресурсы пустят на финансирование оккупированного Крыма и Калининградской области.

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний за сотрудничество с компаниями Ирана и Ирака.

В Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали 18 человек. Полиция расследует происшествие как теракт.

Президент Петр Порошенко отмечает, что Революция Достоинства помешала планам Кремля по изменению мирового порядка.

НАБУ провело обыски у бизнесмена, одолжившего деньги нардепу Евгению Дейдею.