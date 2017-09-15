В случае введения миротворческого контингента на Донбасс, он должен обеспечить контроль внешней границы, заявил 68-й государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри на 14-той Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Сейчас нужно убедиться, что это предложение не является какой-то ловушкой. Должно быть четко определено, что это своего рода граница, она должна быть сплошной - особенно когда речь идет о внешних границах. Мы должны убедиться в эффективности предлагаемых мероприятий», - сказал он.

Керри добавил, что во время своей каденции был разочарован ходом Минского процесса. «Я встречался с Путиным в Москве и подчеркивал, что Минский процесс должен двигаться поступательно ... Но Россия не сосредоточила свои усилия на этом. Неделями не было прогресса», - добавил он.

Вместе с тем экс-госсекретарь подчеркнул, что США, прилагают активные усилия для помощи Украине в условиях российской агрессии.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Порошенко намерен представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.