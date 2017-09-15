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Приоритетом в деятельности Европейской комиссии является сохранение транзита российского природного газа через украинскую газотранспортную систему после 2020 года, заявил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Украина имеет огромный потенциал, чтобы стать энергетическим хабом. Я должен отметить, что продолжение важного транзита газа через Украину после 2020 года - это приоритет для Европейского Союза», - сказал Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии отметил значительный прогресс в реформировании украинской экономики, несмотря на сложные условия, вызванные войной на восточной границе.

«Можно быть очень критичным, если вы смотрите с точки зрения Европейской комиссии, но если относиться справедливо, то должны сказать, что за последние несколько лет сделано больше реформ, чем за предыдущие 20 лет», - отметил вице-президент Европейской комиссии.

Шефчович отметил прогресс Украины в очищении банковской сферы и переходе к экономическому росту.

«Лучший ответ на ситуацию на востоке, лучший рецепт для успеха - это развитие мощной демократической и процветающей Украины, страны, которая должна стать образцом для своих соседей», - резюмировал Шефчович.

Напомним, в 2016 году транзит по территории Украины стал максимальным, начиная с 2011 года.
ForUm

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