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Чтобы сохранить государство, пора прекратить борьбу всех против всех и привлечь профессионалов для работы по всем внешнеполитическим направлениям. Об этом в эфире канала NewsOne заявил лидер партии «За життя», народный депутат Украины Вадим Рабинович

 

Политик напомнил: Украине нужно решать вопросы в Европе, Америке, России«С кем разговаривать лучше всего европейцам? Они общаются лучше всего с Яценюком. Меркель приезжает – общается… Кто-то может меня обвинить, что я люблю Яценюка? Но это не имеет значения. Вот я бы сегодня поставил его на это направление и сказал: «Арсений Петрович, нам нужно страну строить. Потом разберемся, кто кому» Что еще, Америка? Кто у нас с американцами хорошо разговаривает? Пинчук. Я Пинчука видел последний раз семь лет назад. Но я бы ему сказал: «Виктор! У тебя хорошие отношения там в Сенате. Давай, страну продвигай, лоббируй». У кого отношения хорошие в России? У Медведчука? Я бы ему сказал: «Виктор, пожалуйста, садись, ты можешь это», — пояснил Рабинович.

 

Политик также рассказал, как контролировать подобную внешнеполитическую деятельность. 

 

«С ним хочет Россия разговаривать – да пожалуйста, пусть разговаривает. И жесточайший контроль того, что они делают. Не просто обещать там — в России, в Америке, в Европе Мы им расскажем, о чем надо говорить», — добавил Рабинович

 

Нынешние заявления политиков по Донбассу и Крыму он считает неконструктивными, ведь чтобы установить мир, надо хоть что-то делать. 

 

«Можно кричать: что я дойду до Москвы, верну Крым – но они же не сдвинулись ни на полшага!», — подчеркнул Рабинович
ForUm

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