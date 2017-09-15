Службы безопасности Украины не подозревает журналистов «Украинской правды» в разглашении государственной тайны и не собирается препятствовать их профессиональной деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, следственный отдел Главного управления СБ Украины в Киеве и области осуществляет досудебное следствие по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

«Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах интернет-издания «Украинская правда», – заявила она.

Гитлянская подчеркнула, что субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. «Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности интернет-издание «Украинская правда» и его журналистов», – подытожила она.

Напомним, 14 сентября Служба безопасности попросила издание «Украинская правда» временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны.



Соответствующее письмо вручил следователь главному редактору «УП» Севгиль Мусаевой.