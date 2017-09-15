Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии «Европейской правде».

Издание также опубликовало опровержение в сегодняшнем номере.

«Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, и Крым был аннексирован Россией», - отметил Перелыгин.

Напомним, La Gazzetta dello Sport опубликовала превью матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Наполи», проиллюстрировав его картой, где Крым указан территорией РФ.