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Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии «Европейской правде».

Издание также опубликовало опровержение в сегодняшнем номере.

«Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, и Крым был аннексирован Россией», - отметил Перелыгин.

Напомним, La Gazzetta dello Sport опубликовала превью матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Наполи», проиллюстрировав его картой, где Крым указан территорией РФ.

 
ForUm

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