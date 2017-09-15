Вчера, 14 сентября, в пгт Приколотное Харьковской области на железнодорожном переезде автомобиль «КамАЗ-5320» под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением Купянск-узловой - Волчанск, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, в результате столкновения получили травмы два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Также в результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.