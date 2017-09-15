также в разделеПроисшествия
В Харькове «Мерседес» врезался в столб, погибли трое иностранцев 23
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 20
Ситуация в зоне АТО обострилась: возле шахты Бутовка погиб 1 военный, 2 – ранены 43
В Винницкой области мужчина погиб от удара лопасти вертолета 45
В Одессе мужчина в ходе конфликта взорвал гранату, есть пострадавшие 43
В зоне АТО ранен военный 84
В Одесской области вандалы сожгли стенд мемориала воинам АТО 106
В Запорожье возле офисного здания прогремел взрыв 59
За прошлые сутки ранены 2 бойцов АТО 45
На Харьковщине ранили солдата срочной службы 83
Около 20 мужчин в масках пытались захватить предприятие на Черкасчине 75
Экс-глава Госгеонедр заявил, что его избили 59
ООН: На Донбассе погибли и получили ранения почти 35 тысяч человек 96
Пилот разбившегося на Харьковщине самолета умер в больнице 85
Приморское направление остается горячей точкой в АТО 55
Десантников в Кировоградской области застрелил сослуживец 101
Пьяный офицер угрожал солдатам подрывом гранаты, открыто дело 61
В мариупольской многоэтажке прогремел взрыв, есть жертвы 319

Вчера, 14 сентября, в пгт Приколотное Харьковской области на железнодорожном переезде автомобиль «КамАЗ-5320» под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением Купянск-узловой - Волчанск, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, в результате столкновения получили травмы два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Также в результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги