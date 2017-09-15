В Харькове в результате столкновения иномарки с электроопорой погибли трое иностранцев, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в полицию 14 сентября в 23:50. Установлено, что автомобиль «Мерседес» двигался со стороны аэропорта в направлении центра.
ФОТО: Харьков City
По предварительным данным, иномарка столкнулась с элекотрой из-за превыщения скорости.
В результате ДТП погибли водитель и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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