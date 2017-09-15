США намерены поставить в Украину очередную партию военных автомобилей «Хамви». Об этом в интервью Радио Свобода заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

«Автомобили «Хамви» - сейчас планируется новая поставка автомобилей, качественных, в том числе медицинских», - отметил он.

«Вчера была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении - противотанковом оружии, противоминных средствах, средствах коммуникации, противобатарейных радарах. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включения уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок», - заявил посол.



