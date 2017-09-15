На Закарпатье в ходе расследования уголовного производства о присвоении 2 млн грн бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из РГА в 2015 году задержан помощник народного депутата Украины при вымогательстве и получении 150 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



«Следователями следственного отдела следственного управления прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины расследуется факт присвоения должностными лицами отдела образования одной РГА и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около 2 млн грн. путем завышения цен при поставках угля в учебные заведения одного из районов края (ч.2 ст.364 УК Украины)», – отметила она.

По словам Сарган, в ходе досудебного расследования задокументирована преступная деятельность одного из помощников народного депутата Украины, который работает на общественных началах, - вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. грн на собственный карточный счет от частного предпринимателя.

Он подчеркнула, что указанные средства были предоставлены за влияние, давление и увольнения работников УЗЭ и следователя в указанном производстве, путем направления депутатских обращений одного из народных депутатов Украины в Нацполицию, ГПУ и Кабинет Министров Украины о якобы неправомерных действия правоохранителей при проведении следственных действий в уголовном производстве по присвоение бюджетных средств.

Прокуратурой Закарпатской области было начато уголовное производство по данному факту (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение и пособничества в принятии такой неправомерной выгоды, ч.2 ст.27 - ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 УК Украина).

Сарган также сообщила, что 14 сентября помощнику народного депутата Украины и частному предпринимателю объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Сейчас направлено ходатайство в Ужгородский горрайонный суд об избрании фигурантам меры пресечения.

В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебные удостоверения полковника милиции, сотрудника Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, работника международной полиции и различных контролирующих органов, выписанные на фамилию помощника народного депутата.

Также, изъяты денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Кроме этого, из сейфа помощника нардепа изъято около 70 тыс. долларов США.

По словам Сарган, проводятся дальнейшие следственные действия по документированию других участников преступной схемы и проверяется причастность к получению неправомерных выгод народным депутатом Украины.