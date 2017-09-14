Совет Европейского Союза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с руководителем САП сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% ​​годовых.

Бывшему заместителю генерального прокурора, соратнику экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили уведомление о подозрении в незаконном пересечении границы.

Прокуратура не передавала российской стороне данные об организаторах убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию «Газпрома» на решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

В августе потребительская инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%, в то же время в этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось.

Введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

Суд арестовал еще одного правонарушителя во время акции на пункте пропуска «Шегини».

Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури и скрывается в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в МАФах.

На полигоне Гончаровское в Черниговской области состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия.

На столичной Борщаговке на рынке «Колибрис» произошел пожар в торговом павильоне, где находится аптека и другие торговые площади.