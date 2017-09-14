Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией, заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«По поводу четвертого пересмотра - мы ожидаем, что он будет возможен после того, как законодательство, необходимое для пересмотра, будет принято. Ключевые вопросы - пенсионная реформа, шаги по ускорению приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией, они станут ключом для того, чтобы программа продолжилась», - сказал он, сообщает УНИАН.

Также Райс отметил, что важным условием продолжения программы станет приверженность энергетической и фискальной политики Украины целевым показателям, предусмотренным программой МВФ.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта 2014 года ключевой кредитор страны Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной с объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Украина может получить пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл. осенью, а не летом, как планировалось ранее, заявил министр финансов Александр Данилюк.

12 сентября в Киев приехал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.