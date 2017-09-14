В Дарницком районе Киева у здания спортивного комплекса произошла массовая драка со стрельбой, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В 9:40 полицейские получили сообщение о драке с пострадавшими на улице Бориспольской. На место прибыли полицейские патрули, спецназовцы и следственно-оперативная группа территориального управления полиции», – говорится в сообщении.

По данным главка, предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещение, утром между ними и людьми, которые там занимались, возник конфликт, а затем - драка.

В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные - бежали), еще у одного - из травматического оружия, у остальных - травмы тела. Информация о пострадавших уточняется.

«Человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции. На месте правоохранители также изъяли нож для проведения экспертного исследования.

Следственно-оперативная группа документирует событие, сведения о которой внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Пока с заявлениями о совершении каких-либо правонарушений никто по этому поводу никто не обращался», – сказано в сообщении.

Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставили в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших - устанавливают и разыскивают. После проведения первоочередной проверки их действия будут квалифицированы в соответствии с нормами административного или уголовного права. Кроме того, правоохранители устанавливают владельцев спортклуба и проверят документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью.